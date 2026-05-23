Раскрыта новая деталь о погибших в шахте в Китае

Число погибших в результате взрыва газа в шахте в уезде Циньюань выросло до 90

Число погибших в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая выросло до 90, информировало Центральное телевидение Китая. Журналисты отметили, что поисково-спасательные работы на месте продолжаются, компетентные органы ведут расследование причин взрыва.

Взрыв газа произошел на угольной шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань города Чанчжи в пятницу, 22 мая, в 19.29 по местному времени (14.29 мск). Тогда в шахте находились 247 рабочих.

Ранее сообщалось, что число погибших увеличилось до 82 после взрыва газа в угольной шахте в провинции Шаньси, еще девять человек тогда числились пропавшими без вести. Было указано, что ответственные за инцидент «взяты под контроль» в соответствии с законом.

