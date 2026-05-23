Минобороны подтвердило перехват 800 беспилотников ВСУ Минобороны: силы ПВО сбили за сутки 800 дронов и восемь авиабомб

Российские силы противовоздушной обороны сбили за сутки восемь управляемых авиабомб и 800 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Также бойцами Вооруженных сил России уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, уточнили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли Курскую область 73 раза. По словам губернатора Александра Хинштейна, 108 украинских беспилотников удалось сбить. Погибших и пострадавших нет, уточнил глава региона.

В поселке им. Куйбышева Рыльского района обломками БПЛА повреждены окна в доме и веранда. В селе Большегнеушево сгорела машина. По словам Хинштейна, в Льговском районе пострадал объект энергетики.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о шести сбитых беспилотных летательных аппаратах. По его словам, цели перехватили над территориями Мещовского, Малоярославецкого, Думиничского муниципальных округов, а также на окраине города Калуги.