Трамп «выбросил» в мусорный бак телеведущего легендарного шоу

Белый дом опубликовал в соцсети X AI-ролик в честь закрытия легендарной программы The Late Show со Стивеном Кольбером. В нем американский президент выбрасывает телеведущего в мусорный бак, закрывает крышку и начинает танцевать.

Пока, пока, — написал Белый дом.

В четверг 21 мая телеканал CBS показал последний выпуск The Late Show со Стивеном Кольбером. Он вел программу с 2015 года после ухода Дэвида Леттермана. О закрытии передачи CBS сообщил еще в июле 2025 года, объяснив решение финансовыми причинами. Однако многие посчитали, что причиной стало давление со стороны Трампа, над которым регулярно шутили на передаче.

Ранее Трамп опубликовал изображение, на котором он запечатлен вместе с инопланетянином. Фотография была полностью сгенерирована с помощью технологий искусственного интеллекта. На ИИ-снимке присутствуют сам Трамп, пришелец высокого роста, военнослужащий, а также люди в темных очках и строгих костюмах. На второй сгенерированной фотографии глава Белого дома сидит в кресле космического корабля.