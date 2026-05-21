21 мая 2026 в 11:30

Раскрыто число российских компаний, использующих ИИ в работе

Минфин: более 70% российских компаний ежедневно используют ИИ в работе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Более 70% российских компаний уже используют инструменты искусственного интеллекта на ежедневной основе, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. По его словам, частный сектор внедряет эти технологии значительно быстрее государственного, передает корреспондент NEWS.ru с XXVI всероссийской банковской конференция «Цифровая финансовая система России: цифровые валюты, токенизация и ИИ».

Финансовый рынок всегда был впереди. У нас более 70% наших компаний уже используют на ежедневной основе эти инструменты. Практически все компании, которые здесь сидят, тем или иным способом уже пользуются ИИ, — отметил Чебесков.

Замминистра подчеркнул, что важно осознанно подойти к внедрению ИИ: не мешать развитию этих технологий, но при этом создавать сбалансированные условия. Он объяснил, что есть много вопросов, связанных с кибербезопасностью и этикой.

Также Чебесков добавил, что основные конкуренты в сфере искусственного интеллекта находятся в западной инфраструктуре, поэтому России нужно активно развивать свои собственные разработки в этой области. В самом Минфине, по его словам, уже активно внедряют эти инструменты в работу.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что доля информационных технологий в экономике России за шесть лет удвоилась. Он уточнил, что продажи отечественного софта и продуктов выросли в 4,5 раза.
Алина Модорова
Екатерина Свинова
Алексей Белкин
