21 мая 2026 в 12:14

Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 21 мая: сбои, атаки

Жители и гости Санкт-Петербурга и Ленинградской области жалуются на сбои мобильного интернета сегодня, 21 мая 2026 года. Какие подробности известны, почему это происходит, были ли атаки БПЛА?

Что известно о сбое мобильного интернета в Петербурге сегодня, 21 мая

Проблемы с мобильным интернетом в Санкт-Петербурге начались утром во вторник, 19 мая. По данным мониторинговых сервисов Downdetector и «Сбой.рф», первые жалобы стали поступать в утренние часы.

В обращениях пользователи пишут, что невозможно воспользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами. Проблемы наблюдаются в сетях всех известных мобильных операторов — Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон».

Некоторые СМИ и Telegram-каналы утверждают, что 19 и 20 мая мобильного интернета в Санкт-Петербурге не было около 40 часов. Связь начала восстанавливаться утром в четверг, 21 мая, однако затем вновь пропала. Корреспондент NEWS.ru убедился, что на момент публикации мобильный интернет в Московском районе Петербурга работает только по белым спискам.

Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 21 мая

Около 11:00 мск 21 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в воздушном пространстве Лужского района объявлена опасность БПЛА.

«Возможно понижение скорости мобильного интернета», — предупредил Дрозденко.

Накануне губернатор также сообщал об угрозе атаки беспилотников в регионе. Так, к утру 20 мая, по словам Дрозденко, в Ленобласти сбили три БПЛА. О каких-либо последствиях налета не сообщалось.

Ранее Дрозденко отмечал, что ограничения могут применяться не только в связи с атакой беспилотников, но и по причине других угроз безопасности, которые поступают спецслужбам по специальным каналам.

Когда заработает мобильный интернет в Санкт-Петербурге

В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным.

Как правило, мобильный интернет в регионах начинает работать в штатном режиме после отмены беспилотной опасности.

В условиях ограничений россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. В период сбоев в полном доступе остаются сайты из белого списка, куда, в частности, входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры и многие другие сервисы.

Егор Зверев
