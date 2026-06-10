Каллас раскрыла, почему ЕС не вводит масштабные санкции против Израиля Каллас: ЕС не ужесточает ограничения против Израиля из-за отсутствия единства

Евросоюз не планирует вводить более строгие меры против Израиля из-за отсутствия единого мнения между государствами-членами, заявила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью ирландскому телеканалу RTE. Она отметила, что достичь согласия по этому вопросу оказалось сложно.

Каллас также добавила, что в ближайшее время Еврокомиссия предложит новые ограничения против Израиля, однако, по ее мнению, они вряд ли пройдут.

Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз впервые ввел санкции против физических лиц и организаций Ирана, связанных с перекрытием Ормузского пролива. По ее словам, действия Тегерана по перекрытию пролива неприемлемы.

До этого президент США Дональд Трамп выразил надежду, что обострение отношений между Израилем и Ираном не помешает заключению возможной сделки между Тегераном и Вашингтоном. Американский лидер подчеркнул, что Штаты находятся близко к соглашению с Ираном, и выразил опасение, что текущая ситуация может привести к его провалу.