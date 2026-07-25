Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 25 июля: где можно заправиться

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 25 июля: где можно заправиться

В Севастополе сегодня, 25 июля, топливо в свободной продаже будет доступно на семи АЗС «АТАН», заявил губернатор Михаил Развожаев. Что известно о ситуации с бензином в Крыму?

Можно ли купить бензин в Севастополе 25 июля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 25 июля можно свободно приобрести топливо марок АИ-95 Ultra на семи заправках «АТАН».

«АЗС 60 — Качинское шоссе, 2. АЗС 66 — Камышовое шоссе, 12б. АЗС 68 — ул. Горпищенко, 155. АЗС 69 — ул. Генерала Мельника, 148. АЗС 81 — ул. Хрусталева, 62. АЗС 161 — Гончарное, ул. Дрыгина, 16. АЗС 166 — Камышовое шоссе, 32. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», — отметил он.

Также приобрести бензин на АЗС в Севастополе можно при наличии QR-кодов, которые были разосланы накануне вечером через специальный чат-бот в мессенджере МАКС.

«Напоминаю, что временно разрешена заправка в канистры топлива марок АИ-92, ДТ и ДТ NP, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру можно будет, только если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак и часть долить в канистру», — сообщил губернатор.

Развожаев напомнил, что на АЗС действует лимит — 20 литров бензина на один автомобиль. Залить 40 литров бензина в субботу, 25 июля, можно будет на пяти автозаправочных станциях.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Лимит 40 литров (по QR-коду) будет действовать на пяти АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Гончарное, Таврида-1, Таврида-2. О свободной продаже. Два вида топлива можно купить свободно (без QR-кода): ДТ NP (40 литров), АИ-100 (40 литров)», — указал он.

Кроме того, горожане могут заправить пропан-бутаном баллоны, которые прошли проверку и имеют актуальный срок эксплуатации.

«Заправить газ в баллоны можно будет на двух АЗС: на Городском шоссе, 15, в Верхнесадовом. Лимит до 40 литров. Можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров», — пояснил Развожаев.

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 25 июля

Продажа топлива в Крыму в субботу, 25 июля, организована на нескольких автозаправочных станциях (АЗС), следует из данных Минтопэнерго республики. Согласно данным интерактивной карты, заправиться бензином и дизелем можно в Алуште, Джанкое, Симферополе, Судаке, Евпатории, Керчи и других населенных пунктах.

Глава администрации города Феодосии Владимир Ким рассказал, что 25 июля на нескольких АЗС будет доступно топливо в свободной продаже.

«„АТАН“, с 09:00: г. Феодосия, ул. Челнокова, 71, — АИ-95 Ultra; Керченское шоссе, 27д, — АИ-92; Керченское шоссе, 18б, — АИ-92; село Ближнее, Симферопольское шоссе, 2б, — АИ-95. Ultra: пгт Коктебель, ул. Ленина, 150, — АИ-92; г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25, — АИ-92; г. Феодосия, Керченское шоссе, 23, — АИ-95 Ultra», — заявил Ким, напомнив об ограничении в 20 литров.

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