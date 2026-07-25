Магнитные бури сегодня, 25 июля: что завтра, тошнота, сильные головные боли

Сегодня, 25 июля, будет умеренная солнечность активность, и вероятность возникновения магнитной бури оценивается в 7%. Каков прогноз на завтра?
Будут ли магнитные бури 25 и 26 июля
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в субботу, 25 июля, вероятность развития магнитной бури оценивается в 7%, а наличия слабых геомагнитных возмущений — около 20%. Указанные параметры говорят о незначительных колебаниях магнитного поля Земли.
Специалисты также уточнили, что индекс Ap продолжает держаться на отметке 8, а индекс солнечного радиоизлучения F10.7 снизится в сравнении с вчерашними показателями до 146. Данные показатели также свидетельствуют об умеренной солнечной активности.
Ученые добавили, что в воскресенье, 26 июля, Kp будет держаться на уровне 2, и геомагнитная обстановка останется стабильной.
Что нельзя делать во время магнитных бурь
Врач-эндокринолог Анна Гончарова заявила, что во время магнитной бури не следует потреблять большого количества соли, так как позволит смягчить воздействие на организм человека.
«В рацион питания лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод и периодически бывать на свежем воздухе», — рассказала она.
Терапевт Анны Лупач рассказала, что метеозависимым людям в период вспышек на Солнце рекомендуется оставаться дома, спать не меньше восьми часов и пить больше воды. Она уточнила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно также записывать изменения в самочувствии.
Кроме того, Лупач напомнила, что надо обращаться к врачам для подбора препаратов первой помощи.
«Еще могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания», — добавила она.
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