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25 июля 2026 в 10:37

Магнитные бури сегодня, 25 июля: что завтра, тошнота, сильные головные боли

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сегодня, 25 июля, будет умеренная солнечность активность, и вероятность возникновения магнитной бури оценивается в 7%. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 25 и 26 июля

По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в субботу, 25 июля, вероятность развития магнитной бури оценивается в 7%, а наличия слабых геомагнитных возмущений — около 20%. Указанные параметры говорят о незначительных колебаниях магнитного поля Земли.

Специалисты также уточнили, что индекс Ap продолжает держаться на отметке 8, а индекс солнечного радиоизлучения F10.7 снизится в сравнении с вчерашними показателями до 146. Данные показатели также свидетельствуют об умеренной солнечной активности.

Ученые добавили, что в воскресенье, 26 июля, Kp будет держаться на уровне 2, и геомагнитная обстановка останется стабильной.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Врач-эндокринолог Анна Гончарова заявила, что во время магнитной бури не следует потреблять большого количества соли, так как позволит смягчить воздействие на организм человека.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В рацион питания лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод и периодически бывать на свежем воздухе», — рассказала она.

Терапевт Анны Лупач рассказала, что метеозависимым людям в период вспышек на Солнце рекомендуется оставаться дома, спать не меньше восьми часов и пить больше воды. Она уточнила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно также записывать изменения в самочувствии.

Кроме того, Лупач напомнила, что надо обращаться к врачам для подбора препаратов первой помощи.

«Еще могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания», — добавила она.

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