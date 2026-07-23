Обращение в полицию, победа над раком, смерть мужа: как живет Дарья Донцова

Писательница Дарья Донцова обратилась в полицию из-за нападения собаки на внука. Что об этом известно, как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Донцова

Дарья Донцова (настоящее имя — Агриппина) родилась 7 июня 1952 года в Москве. Она окончила факультет журналистики Московского государственного университета, в разные годы работала переводчицей, корреспондентом, репетитором по немецкому и французскому языкам.

Свою первую книгу она написала в онкологической реанимации. В 1997 году у Донцовой был обнаружен рак груди. За два года лечения она перенесла четыре операции и 18 курсов химиотерапии. Находясь в больнице, она издала свои первые три детективных романа — «Крутые наследнички», «За всеми зайцами» и «Дама с коготками» из цикла «Любительница частного сыска Даша Васильева».

Сейчас на счету писательницы более 300 детективных романов, суммарный тираж которых превысил сотни миллионов экземпляров.

Что известно о личной жизни Донцовой

Дарья Донцова трижды выходила замуж. От первого супруга Дмитрия Демина в 1972 году она родила сына Аркадия. Этот брак продлился год.

Вторым мужем Донцовой стал Борис Капустин. Отношения длились шесть лет.

Писательница Дарья Донцова Фото: Daniil Ivanov/Global Look Press

В третий раз писательница вышла замуж за Александра Донцова, в этом браке родилась дочь Мария. В феврале 2023 года в программе «Секрет на миллион» Дарья Донцова сообщила, что у ее супруга диагностировали рак кишечника третьей стадии. Мужчине сделали операцию и провели несколько сеансов химиотерапии, но в марте того же года он скончался.

«Александр Иванович ушел, и я не смогла поворачивать шею. Не могла наклонить голову. Мне врач сказала, что это какое-то нервное состояние. Однажды я пришла домой, мне надо войти в ванну, я понимаю, что не могу ногу поднять. Я, которая садится на шпагат, я не могу поднять ногу, чтобы лечь в ванну», — делилась она.

По словам Донцовой, оправиться от смерти супруга она смогла благодаря детям и внукам.

Что Донцова говорила о раке

В 1997 году у Дарьи Донцовой был диагностирован рак молочной железы. По словам писательницы, онкологию у нее заподозрила подруга.

«Моя подруга заметила. Она хирург. Мы пошли купаться в бассейн, она посмотрела на мой купальник и спросила, что это. Я ей радостно сказала, что у меня грудь растет. „Причем с одной стороны“, — сказала она. Подруга велела мне пойти провериться. Я пошла в поликлинику, там меня посмотрела тетя-онколог. Потом мне сказали, что мне осталось жить недолго», — вспоминала она.

Донцова считает, что победить болезнь она смогла благодаря вере в то, что онкология лечится.

«Я перестала считать эти химии на 18-й, их было больше. Я думаю, что меня спасла глупость, с одной стороны. Я была абсолютно уверена, что меня вылечат, у меня не было никакого сомнения. Я верила в нашу медицину», — заявила она.

Как Донцова относится к СВО

Дарья Донцова после начала спецоперации посещала российских военнослужащих в госпитале. Писательница отказалась судить уехавших из России знаменитостей, но заверила, что не намерена покидать родину.

«Я никуда не уеду. Я родилась, выросла в Москве, здесь выходила замуж, рожала детей, стала писательницей. Россия — моя Родина, а Родина, как мама, одна», — отметила она.

Дарья Донцова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Донцова

Донцова сейчас продолжает заниматься творчеством: пишет и выпускает новые детективы. Также она стала чаще принимать участие в шоу, которые выходят на интернет-площадках.

На днях Донцова написала заявление в полицию после того, как на ее внука напала собака в Подмосковье.

«Животное накинулось на ребенка, повалило его, стало рвать голову мальчика. Хозяин стоял, наблюдал, собаку он не отогнал. К счастью, мимо проходил мужчина, он бросился на пса, прогнал его, сам оказался укушен», — рассказала писательница в соцсетях.

Донцова пообещала сделать все возможное, чтобы хозяин собаки понес наказание.

«Вся наша семья любит животных. У нас живут собаки, коты. Хозяин ответственен за поведение своих животных. Если собака агрессивна, она должна быть в наморднике. А то, что хозяин стоял, молча смотрел, как его собака пытается убить ребенка, я никак прокомментировать не могу. Слов нет», — добавила она.

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