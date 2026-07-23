Погода в Москве в пятницу, 24 июля: мелкий дождь, облачность и жара до +25

Погода в Москве в пятницу, 24 июля: мелкий дождь, облачность и жара до +25

Завтра, 24 июля, в Москве местами возможен небольшой дождь. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 24 июля

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал URA.RU, что в Москве в пятницу, 24 июля, будет переменная облачность. Ночью осадков практически не ожидается: в городе столбики термометров покажут от +10 до +12 градусов (в центре — до +14–16 градусов), по области — от +8 до +13 градусов. Днем местами возможен небольшой дождь (до 5 мм), температура поднимется до +22–24 градусов в городе и до +20–25 градусов в Подмосковье. Ветер сменится на северный, 4–9 м/с.

По словам главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, погода уже стремится к осенней.

«Ночи станут более прохладными. Мы рассчитываем, что 24 июля у нас тоже местами кратковременный дождь. В принципе, погода такая характерна для июля месяца, хотя температурный фон в среднем где-то на градус ниже нормы», — сообщила она MSK1.RU.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 24 июля

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил в авторском Telegram-канале, что в ближайшие дни погода в городе будет зависеть от сменяющих друг друга циклонов. Повышение атмосферного давления ожидается только к концу месяца, когда над Северной столицей может установиться антициклон. Так, днем 24 июля воздух будет прогреваться до +20 градусов, а ночью температура составит от +13 до +15 градусов.

Колесов добавил, что главной особенностью ближайших дней останутся кратковременные дожди. Они будут возникать локально, поэтому в одном районе города может пройти сильный ливень, а в другом осадков почти не будет.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в пятницу, 24 июля, в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +20 до +22 градусов. Ветер западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

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