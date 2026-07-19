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19 июля 2026 в 16:41

Путешествия, фото с сыном, мнение об СВО: как живет актер Сергей Пиоро

Сергей Пиоро в представлении ИИ Сергей Пиоро в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Актер Сергей Пиоро продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах, личной жизни и мнении о спецоперации?

Что известно о карьере и личной жизни Пиоро

Сергей Пиоро родился 14 февраля 1972 года в Екатеринбурге. Окончил Екатеринбургский театральный институт.

Известность ему принесли роли капитана Шустова в сериале «След» и Павла Владимировича Зуева в ситкоме «Универ. Новая общага». При этом Пиоро признавался, что проект «След» помешал его карьере, так как из-за него он часто терял другие роли.

«Я должен был сниматься в одном очень интересном проекте, уже примерил костюм, был на гриме. И тут мне позвонила кастинг-директор и спросила, снимаюсь ли в „Следе“ и сколько. Через полчаса она позвонила еще раз и сказала, что мы расстаемся. Объяснение было следующее: режиссер хочет видеть неизвестного артиста. И так я терял не один проект, таких историй было много», — объяснил он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Артист также снимался в лентах «Все смешалось в доме…», «Туристическая полиция», «Репейник», «Срок давности», «Горемыки», «Авантюристы», «Точка ноль» и других. Всего в его фильмографии более 60 работ.

Пиоро с 2006 года состоит в браке с коллегой Еленой Головизиной, с которой вместе снимался в сериале «Все смешалось в доме…». В проекте она играла дочь Пиоро, так как младше его на 10 лет. Супруги воспитывают сына Арсения.

«Женщины — с другой планеты. Они с Венеры, а мы, мужчины, — с Марса. И это будет всегда. Откуда, думаешь, у женщины эта логика? Но это их логика, и для них она оправданна. Для нас она другая, но если мы поймем этот момент и эти трудности перевода начнут смягчаться, то произойдет симбиоз. В этом и есть секрет семейного счастья», — говорил артист в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Футболисты сборной Испании во время матча чемпионата мира по футболу FIFA 2026 Футболисты сборной Испании во время матча чемпионата мира по футболу FIFA 2026 Фото: Walid Ibrahim/Jna Press/Global Look Press

Недавно впервые за долгое время Пиоро показал в соцсетях фото с 17-летним сыном. Актер рассказал, что они с наследником следят за чемпионатом мира по футболу и активно поддерживают сборную Испании. Перед матчем любимой команды против Австрии отец и сын надели тематические футболки и сделали совместный снимок.

Что Пиоро говорил об СВО и отъезде из РФ

Сергей Пиоро заявлял, что не собирается навсегда уезжать из России, несмотря на любовь к путешествиям. В интервью Светлане Баласанян он подчеркнул, что ему нравится быть «человеком мира» и путешествовать по разным странам, однако «дома всегда лучше».

«Мне нравится быть человеком мира. Было здорово, когда все границы были открыты и можно было спокойно путешествовать. Но дома же всегда лучше», — сказал Пиоро.

Тему спецоперации актер не комментировал, поскольку, по его словам, «не видит в этом смысла».

«А зачем это делать? Кто я такой, чтобы высказываться на эту тему в соцсетях? Для этого есть телевизор. Там все высказываются. Есть куча разных программ, каналов», — добавил он.

Чем сейчас занимается Пиоро

Сергей Пиоро продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Время обнимать», «Семейка легкого поведения» и «Мертвые души».

В 2026 году вышли комедии «Гуляй, шальная» и «Универ. 15 лет спустя» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть картину «Находка века» с Пиоро.

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