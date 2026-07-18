Запрос гранта в 24 млн, скандал со старшим сыном, СВО: как живет Плющенко

Запрос гранта в 24 млн, скандал со старшим сыном, СВО: как живет Плющенко

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко оказался в центре внимания из-за запроса на грант в 24,1 млн рублей. Что об этом известно, как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Плющенко

Евгений Плющенко родился 3 ноября 1982 года в Хабаровском крае. В 11 лет переехал в Санкт-Петербург и стал тренироваться под началом Алексея Мишина.

Плющенко — один из самых титулованных российских фигуристов. Он двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпиады, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы. Фигурист завершил карьеру в 2017 году, затем открыл спортивную академию «Ангелы Плющенко».

Плющенко с 2009 года состоит во втором браке с продюсером Яной Рудковской. В 2013 году у пары родился сын Александр, которого в семье называют Гном Гномыч. Он занимается фигурным катанием в академии отца, участвует в его ледовых шоу. В 2020 году у супругов родился второй сын Арсений, его выносила суррогатная мать.

Что известно о скандале Плющенко со старшим сыном

Евгений Плющенко с 2005 по 2008 год был женат на Марии Ермак. В 2006 году у пары родился сын Егор, незадолго до этого супруги перестали жить вместе, но официально расторгли брак только спустя два года.

В апреле Егор Ермак дал интервью, в котором заявил, что не хочет называть фигуриста папой, поскольку настоящим отцом считает отчима. По словам молодого человека, Плющенко никак не помогал ему финансово.

«Ну, мне отправляли поношенные вещи от старших детей Яны. Отправляли и говорили: вот, носи что дают», — рассказал он.

После выхода интервью Александр Плющенко опубликовал в соцсетях видеообращение к брату.

«Тебя отец устроил в футбольную команду „Зенит“. Люди мечтают там играть. А ты бросил футбол, хоккей и бокс. Я теперь не могу назвать тебя братом. Хорошо, что ты Ермак, ты не заслуживаешь быть Плющенко», — сказал он.

Евгений Плющенко также обратился к своему старшему сыну в соцсетях, заявив, что готов ответить на все его вопросы лично, без камер.

Евгений Плющенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему сын Плющенко сменил спортивное гражданство

1 июля ISU разрешил Александру Плющенко выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко заявил, что у его сына не было шансов развиваться как спортсмену в России, поэтому было принято решение сменить спортивное гражданство на азербайджанское.

«Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Давайте здраво скажем: все говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами. Если бы он был Иван Иваныч Иванов, то даже никто не обратил бы внимания», — сказал он.

Решение о смене спортивного гражданства заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и телеведущий Дмитрий Губерниев назвали «личным делом семьи Плющенко».

Как Плющенко относится к СВО

Евгений Плющенко в 2023 году на праздничном концерте в «Лужниках», посвященном возвращению Крыма в состав РФ, поддерживал российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.

«Мы должны сплотиться и поддержать нашу армию. Ребятам ой как сложно, ой как тяжело. Но мы победим», — заявил фигурист.

Евгений Плющенко Фото: Дмитрий Белицкий/АГН «Москва»

Чем сейчас занимается Плющенко

Евгений Плющенко продолжает тренировать фигуристов в своей академии и гастролирует со своими ледовыми шоу.

По данным Telegram-канала Baza, академия Плющенко подала заявку на грант в размере 24,1 млн рублей для постановки шоу «Снежная королева» с акцентом на «духовно-нравственных ценностях».

В документе, по данным источника, указано, что спектакль должен продвигать «традиционные духовно-нравственные ценности русского народа», объединять поколения и защищать детей от «чуждых русской культуре античеловеческих идеологий, навязываемых извне».

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев раскритиковал Плющенко за подачу заявки на получение гранта.

«Вот это удивительно. Надо изучить правила и принципы: гражданин какой страны он сейчас, за кого выступает и где продолжает жить и трудиться», — сказал парламентарий.

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