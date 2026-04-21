Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 19:51

«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался об отце

Евгений Плющенко Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко от первого брака Егор Ермак в интервью YouTube-каналу «Как есть» заявил, что не доверяет отцу. Он признался, что спортсмен — человек, который просто помог ему появиться на свет. Беседа стала первым публичным выходом Ермака.

Мне проще называть его Женей. Он просто человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня, — сказал Ермак.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Плющенко «нужно сделать выводы» после ухода фигуристов Софии и Никиты Сарновских в группу к Тутберидзе. По ее словам, если от тренера то и дело уходят спортсмены, то необходимо задуматься. До этого Плющенко признался, что никогда не стремился к карьере тренера, а лишь хотел основать собственную школу и руководить ею.

До этого гендиректор академии «Ангелы Плющенко» продюсер Яна Рудковская выступила с публичным заявлением. Она обвинила мать фигуристки Елены Костылевой Ирину в жестоком обращении с 14-летней дочерью.

Спорт
Россия
Евгений Плющенко
дети
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.