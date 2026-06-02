Почти $3,8 млн (270 млн рублей) расхитили на строительстве объекта энергетической инфраструктуры на Украине в Николаевской области, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины в Telegram-канале. Данная коррупционная схема касалась компании «Энергоатом» и реализовывалась в ходе строительства Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили масштабную коррупционную схему завладения средствами компании «Энергоатом» во время строительства объекта критической инфраструктуры в Николаевской области — Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), — сообщило ведомство.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с NEWS.ru заявил: коррупционные скандалы и разоблачения на Украине могут повлечь сокращение финансовой помощи Киеву. По его словам, в ЕС не захотят портить собственную репутацию.

Позже сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что на Украине начинается борьба кланов. По его словам, арест экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака и скандал со сбором денег на залог свидетельствуют о внутреннем разложении системы и тяжелом кризисе.