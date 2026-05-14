В ГД раскрыли, как коррупционные скандалы повлияют на помощь Запада Украине Депутат Белик: Запад может сократить помощь Киеву из-за коррупционных скандалов

Коррупционные скандалы и разоблачения на Украине могут повлечь сокращение финансовой помощи Киеву, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, в ЕС не захотят портить собственную репутацию.

Вновь вскрывшиеся факты коррупции подтверждают, что выделенные Киеву средства могут быть разворованы или использованы неэффективно. В этих условиях выделение помощи может быть пересмотрено и даже сокращено. Не стоит забывать, что в Европейском союзе заботятся о собственной репутации, — отметил Белик.

При этом «отыграть назад» выделение уже согласованных кредитов для Украины невозможно, указал депутат. Тем не менее, европейская общественность может начать критиковать ЕС за передачу денег налогоплательщиков украинским коррупционерам, подчеркнул он.

Поэтому для Европы эта ситуация становится особенно деликатной и сложной, — убежден парламентарий.

Ранее стало известно, что в квартире Андрея Ермака — экс-главы офиса президента Украины — прошли обыски. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили ему подозрения в отмывании около $10,5 млн на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области.