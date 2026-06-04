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04 июня 2026 в 08:20

ПВО уничтожила 272 украинских дрона над Россией за ночь

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Дежурные средства ПВО в ночь на 4 июня уничтожили более 270 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.

В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 3 июня до 07:00 мск 4 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, БПЛА удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областей. Кроме того, дроны были ликвидированы над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников село Демьянки Стародубского округа Брянской области. Как уточнил врио губернатора региона Егор Ковальчук, в результате удара пострадала местная жительница, ее госпитализировали.

До этого жилой дом и гараж с автомобилем загорелись в городе Сватово Луганской Народной Республики после удара беспилотника. Огонь уничтожил гараж на площади 20 квадратных метров, автомобиль ВАЗ-2114 и крышу дома на 50 «квадратах».

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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