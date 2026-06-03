Украинский дрон стал причиной пожара в ЛНР Жилой дом и гараж загорелись в луганском Сватово после атаки дрона

Жилой дом и гараж с автомобилем загорелись в городе Сватово Луганской Народной Республики после удара беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в канале на платформе МАКС. По данным ведомства, огонь уничтожил гараж на площади 20 «квадратов», автомобиль ВАЗ-2114 и крышу жилого дома на 50 «квадратах».

Сегодня в первой половине дня поступил вызов о возгорании гаража и крыши дома в результате атаки БПЛА на частное подворье в жилом секторе. <…> По прибытии пламенем был охвачен гараж с легковым автомобилем и часть крыши жилого дома. Спасатели незамедлительно приступили к ликвидации. Благодаря четким действиям пожар ликвидирован за полчаса, — говорится в сообщении.

Ранее крупный пожар произошел на складе Архангельска. К тушению возгорания привлекались пожарный поезд и вертолет Ми-8. Площадь возгорания составила около 7,5 тыс. квадратных метров.

До этого губернатор Василий Анохин подтвердил, что два сотрудника МЧС России погибли при атаке дронов ВСУ на регион. Он добавил, что еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения.