Крупный пожар охватил здание со складом бытовой химии

Крупный пожар произошел на складе в Кузнечихинском промузле Архангельска, сообщили в ГУ МЧС по региону. К тушению привлечены пожарный поезд и вертолет Ми-8. Площадь возгорания составила около 7,5 тыс. квадратных метров.

Сигнал о пожаре поступил около 12:40 мск. К прибытию сотрудников МЧС горели уже половина здания и кровля. Для сброса воды с воздуха вылетел вертолет Ми-8 АМТШ-ВА, также был задействован пожарный поезд. Всего к ликвидации привлечены 17 единиц техники и 46 человек личного состава. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек, погибших и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Долгопрудном загорелся мебельный склад. В соцсетях появились кадры густого дыма, жители близлежащих районов жаловались на тяжелый воздух. Известно, что не менее 20 человек эвакуировали из горящего склада. В тушении огня участвовали сотрудники не только федеральной противопожарной службы, но и «Мособлпожспаса».

До этого крупный пожар произошел в хостеле на Монтажной улице в районе Гольяново в Москве. Из здания смогли эвакуироваться около 600 человек. Один человек пострадал, его госпитализировали. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.