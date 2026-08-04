Российский офицер уничтожил технику и склад ВСУ

Старший лейтенант ВС России Андрей Ситников уничтожил склад горюче-смазочных материалов, технику и до 10 военнослужащих ВСУ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Отмечается, что во время выдвижения на огневую позицию расчет столкнулся с атакой FPV-дронов противника.

При следовании на рубеж расчет орудия попал под атаку FPV-дронов противника. Быстро сориентировавшись в ситуации, старший лейтенант Ситников грамотно организовал оборону орудия, в результате чего атака противника была отбита. Достигнув огневого рубежа, Андрей вместе с подчиненными оперативно развернул огневую позицию и точными выстрелами поразил выявленную цель. Благодаря высокому профессионализму и умелым действиям старшего лейтенанта Андрея Ситникова был успешно уничтожен склад ГСМ, четыре единицы техники и до десяти военнослужащих противника, — сказано в материале.

В ведомстве также сообщили о действиях ефрейтора Максима Князева, который выявил маршрут противника и помог скорректировать удар. По данным Минобороны, благодаря его работе логистический маршрут ВСУ был нарушен.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил: Вооруженные силы Украины натягивают антидроновые сетки на дорогах у Дружковки в Донецкой Народной Республике, чтобы защитить логистические маршруты от ударов российских FPV-дронов. По его словам, эти меры вряд ли смогут кардинально изменить обстановку на участке фронта из-за ограниченной протяженности защитных конструкций.