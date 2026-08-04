Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 02:03

Российский офицер уничтожил технику и склад ВСУ

Минобороны РФ: командир минометной батареи ВС РФ Ситников поразил цели ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Старший лейтенант ВС России Андрей Ситников уничтожил склад горюче-смазочных материалов, технику и до 10 военнослужащих ВСУ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Отмечается, что во время выдвижения на огневую позицию расчет столкнулся с атакой FPV-дронов противника.

При следовании на рубеж расчет орудия попал под атаку FPV-дронов противника. Быстро сориентировавшись в ситуации, старший лейтенант Ситников грамотно организовал оборону орудия, в результате чего атака противника была отбита. Достигнув огневого рубежа, Андрей вместе с подчиненными оперативно развернул огневую позицию и точными выстрелами поразил выявленную цель. Благодаря высокому профессионализму и умелым действиям старшего лейтенанта Андрея Ситникова был успешно уничтожен склад ГСМ, четыре единицы техники и до десяти военнослужащих противника, — сказано в материале.

В ведомстве также сообщили о действиях ефрейтора Максима Князева, который выявил маршрут противника и помог скорректировать удар. По данным Минобороны, благодаря его работе логистический маршрут ВСУ был нарушен.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил: Вооруженные силы Украины натягивают антидроновые сетки на дорогах у Дружковки в Донецкой Народной Республике, чтобы защитить логистические маршруты от ударов российских FPV-дронов. По его словам, эти меры вряд ли смогут кардинально изменить обстановку на участке фронта из-за ограниченной протяженности защитных конструкций.

Регионы
Минобороны РФ
ВС РФ
минометы
офицеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия и США начали битву за Арктику: причины конфликта, кто победит
Австралия и Новая Зеландия спорят из-за десерта «Павлова»
Российский офицер уничтожил технику и склад ВСУ
«Если Россия бахнет ядеркой»: Европа погибнет в случае конфликта с ОДКБ
Apple подала в суд на власти Великобритании
Умер главный советник департамента кадров МИД России
Омич хотел выстрелить в бывшую девушку, но случайно убил своего друга
Женщина погибла при атаке FPV-дрона на автомобиль под Белгородом
В Москве четырехлетний мальчик выпал с балкона пятого этажа
«Двуличные»: Трамп обрушился с критикой на руководство Ирана
Жителей Украины готовят к тяжелой зиме
«Мы готовы»: в МИД России назвали условие для переговоров по Украине
Два человека пострадали при пожаре на складе бумаги в Ленинградской области
В Херсонской области один человек погиб при атаках ВСУ
Несколько населенных пунктов в Запорожской области остались без света
«Зрелище не для слабонервных»: Харламов рассказал, как ему удалось похудеть
Зеленский ввел санкции на 10 лет против 20 россиян и 23 компаний
«И деньги верни»: концерт Билана возмутил зрителей, что сказала Рудковская
В США женщина убила отца и положила его сердце ему на живот
«Мы помирились»: Шаляпин раскрыл подробности разговора с Киркоровым
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.