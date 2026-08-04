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04 августа 2026 в 02:34

У побережья Курил зафиксировали сильное землетрясение

Сейсмолог Семенова: землетрясение магнитудой 4,5 произошло у южных Курил

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло ночью у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, подземные толчки ощутили жители острова Шикотан.

Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в ночь на 4 августа. Эпицентр располагался у японского острова Хоккайдо, в 80 километрах южнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан, очаг — на глубине 72 километров под морским дном, — заявила Семенова.

Ранее в Неаполе и его окрестностях на юге Италии произошло сильное землетрясение магнитудой 4,7. Толчки отчетливо ощущались по всему городу, особенно в районе Кампи-Флегрей, где располагался эпицентр. Оно стало сильнейшим за последние 40 лет.

До этого японские власти объявили экстренное предупреждение на острове Кюсю после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего утром 28 июля. Жителям было рекомендовано соблюдать меры предосторожности в связи с возможными повторными подземными толчками.

Кроме того, число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле, увеличилось до 5208 человек. Согласно обновленным данным, ранения получили 16 740 человек, а спасти удалось 6462 жителя.

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