В Госдуме рассказали, когда в РФ запретят продажу вейпов

В Госдуме рассказали, когда в РФ запретят продажу вейпов Антропенко: в России с 1 сентября изменятся правила продажи вейпов

С 1 сентября в России вступит в силу запрет на продажу табачной и никотиносодержащей продукции на остановках общественного транспорта, сообщил ТАСС депутат Госдумы Игорь Антропенко. Новые правила распространяются на сигареты, вейпы, кальяны, никотиносодержащую продукцию, а также устройства для ее потребления.

Депутат отметил, что эта мера является частью комплекса решений, направленных на защиту здоровья граждан. Продажа такой продукции на остановках повышает риск пассивного курения. По его словам, это особенно опасно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Закон, предусматривающий новые ограничения, был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2025 года. Поправки внесены в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

При этом законом предусмотрено исключение. Запрет не затронет торговые точки, расположенные на остановках, если они являются единственным местом продажи никотиносодержащей продукции в населенном пункте.

Ранее ведущий врач-терапевт Цифровой клиники Страхового дома ВСК Екатерина Шитова рассказала, что смена привычных ритуалов поможет бросить курить. По ее словам, чтобы избавиться от никотиновой зависимости, надо четко определить «день Х» и обязательно сообщить о своем решении близким.