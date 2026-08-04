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04 августа 2026 в 02:55

В Венесуэле обновили данные о жертвах землетрясения

Родригес: число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 6125 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 6125 человек, говорится в еженедельном бюллетене, опубликованном председателем Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом. Согласно сводке, в ходе поисково-спасательных работ удалось спасти 6462 человека.

Также сообщается, что лечение в медицинских учреждениях прошли 60 992 пострадавших, а тысячи зданий получили повреждения. Кроме того, специалисты обследовали 43 679 помещений, из которых повреждения выявили в 41 624 случаях.

По данным Международной организации по миграции, только в столице Венесуэлы Каракасе последствия стихийного бедствия могли затронуть около 2 млн человек. Землетрясение произошло вечером 24 июня. Сейсмологи зафиксировали две серии подземных толчков с интервалом примерно в 40 секунд. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5.

Ранее начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья южных Курил. По ее словам, подземные толчки ощутили жители острова Шикотан.

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