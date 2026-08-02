Трамп «включил» в состав США новую страну

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова опубликовал на платформе Truth Social коллаж с картой Венесуэлы, сопроводив его провокационной надписью. На изображении территория южноамериканской страны залита звездно-полосатыми цветами американского флага.

При этом Трамп подписал, что Венесуэла — «51-й штат США». Аналогичный ход американский лидер уже делал в мае этого года. Глава Белого дома неоднократно допускал гипотетические высказывания о возможном присоединении к США Венесуэлы, Канады, а также Гренландии — автономной территории Дании. Ситуация вокруг Венесуэлы остается в центре внимания международного сообщества ввиду продолжающегося политического кризиса и внешнего вмешательства.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обратил внимание, что США стремятся к извлечению прибыли в рамках внешней политики. Дипломат также отметил, что Вашингтон активно работает над сохранением и расширением своего глобального доминирования. Мирошник охарактеризовал международные отношения как сложную шахматную партию, где американская сторона стремится получить выгоду на каждом этапе. Вашингтон пытается укрепить свою гегемонию, объяснил он.