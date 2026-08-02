МИД РФ отреагировал на слухи о невозможности получить загранпаспорт в МФЦ

МИД РФ отреагировал на слухи о невозможности получить загранпаспорт в МФЦ МИД РФ не подтвердил слухи о невозможности получить загранпаспорт в МФЦ

В Министерстве иностранных дел России опровергли информацию, распространившуюся в соцсетях, о том, что россияне больше не смогут получить загранпаспорт через многофункциональные центры. В ведомстве пояснили, что вступившие в силу регламенты дипведомства касаются лишь узкой категории граждан, пишет ТАСС.

Обновленные документы вступили в силу 26 июля. Они относятся только к тем, кто оформляет служебный паспорт для командировки от зарегистрированной в МИД организации.

Все остальные жители России по-прежнему могут подавать заявления на загранпаспорт через МВД, портал госуслуг или МФЦ. Власти рекомендуют доверять только официальным источникам информации.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ обратили внимание, что сведения о якобы массовых трудностях у москвичей с получением загранпаспортов из-за дефицита свободной записи являются ложными. В ведомстве уточнили, что за первую половину 2026 года выдано свыше 400 тыс. документов.

До этого стало известно, как мошенники обманывают россиян при оформлении загранпаспортов. Злоумышленники требуют стопроцентную предоплату под предлогом срочного изготовления документа. После этого они практически всегда исчезают. Специалисты рекомендуют оформлять паспорта только через официальные каналы и ведомства.