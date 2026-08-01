Определен победитель в матче РПЛ между «Динамо» из Махачкалы и «Локомотивом»

Определен победитель в матче РПЛ между «Динамо» из Махачкалы и «Локомотивом» Махачкалинское «Динамо» обыграло московский «Локомотив» со счетом 2:1

Махачкалинское «Динамо» в Каспийске обыграло московский «Локомотив» со счетом 2:1 и поднялось на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Столичные гости открыли счет на 31-й минуте, однако хозяева поля отыгрались во втором тайме и забили два гола.

В матче второго тура РПЛ в составе «Локомотива» забил Вадим Раков, а победными мячами для «Динамо» отметились Миро (57-я минута) и Никита Глушков (73-я минута). Основной вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин был заменен на 60-й минуте, поскольку получил травму колена в столкновении с Евгением Морозовым, а на его место вышел Илья Лантратов.

До этого «Динамо» одержало победу над воронежским «Факелом» со счетом 2:1 в первом туре, в то время как «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1). В предстоящем расписании «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон» 8 августа, а «Динамо» сыграет в гостях с московским клубом через день после этого матча.

Ранее сообщалось, что матч 3-го тура чемпионата России между «Ростовом» и ЦСКА перенесли из Ростова-на-Дону в Москву. Причиной послужило повреждение «Ростов Арены» из-за ураганного ветра.