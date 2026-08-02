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02 августа 2026 в 00:57

Во Владикавказе поймали Робин Гуда с арбузами

МВД: мужчина украл арбузов и дынь на 7 тыс. рублей и угостил знакомых

Ломтики арбуза Ломтики арбуза Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Минувшей ночью 28-летний житель Владикавказа похитил арбузы и дыни общей стоимостью 7 тыс. рублей, сообщили в МВД Северной Осетии. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже.

Чем руководствовался молодой человек, пускаясь в столь рискованную авантюру, остается загадкой. Однако в отделе полиции он пояснил, что похищенные арбузы и дыни раздал и угостил знакомых, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что стоимость арбузов снизится только в августе, когда на прилавки попадут отечественные плоды. Последние занимают до 80% и существенно влияют на ценообразование.

До этого стало известно, что спелый и безопасный арбуз можно определить по нескольким внешним признакам. Как рассказали в Роспотребнадзоре, качественный плод должен иметь твердую и целую корку яркого цвета, а на боку — желтоватое пятно от земли. Зрелый арбуз, как правило, крупный, с блестящей кожурой. Усик и плодоножка у него сухие. Мякоть должна быть сочной и сладкой, без ослизнения, семена — черными или коричневыми.

Регионы
Северная Осетия
кражи
арбузы
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