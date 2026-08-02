Россиянам рассказали, как вернуть деньги за платное образование

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02 августа 2026 в 01:25

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Роспотребнадзор: для возврата денег за платное образование необходимо заявление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Потребитель имеет право оформить письменное заявление, расторгнуть договор и потребовать возврат денег за платное образование, пояснили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Для этого необходимо составить документ в свободной форме и адресовать его руководителю образовательной организации.

В заявлении обязательно должны быть указаны личные данные потребителя, реквизиты договора, четко сформулированное требование о расторжении со ссылкой на статью 32 Закона «О защите прав потребителей», а также желаемый способ возврата средств. Далее следует зафиксировать подачу претензии.

Ее нужно распечатать в двух экземплярах: один передается представителю организации, а на втором ставится отметка о получении. Если организация отказывается принимать документ лично, его можно отправить по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, требование о возврате уплаченной суммы должно быть удовлетворено в течение десяти дней с момента его предъявления. Если обучение не стартовало, потребителю обязаны вернуть всю сумму, поскольку исполнитель не понес никаких расходов. В случае прохождения части курса, из общей стоимости договора вычитается стоимость уже оказанных услуг.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин указал, что для возврата денег, ошибочно переведенных на чужой номер телефона, нужно предъявить чек организации, через которую был сделан перевод. По его словам, чем быстрее будет подан запрос на отмену трансакции, тем лучше.

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