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02 августа 2026 в 01:10

Новые атаки Ирана на американские авиабазы вызвали шок в США

Axios: дополнительные атаки готового к эскалации Ирана удивили власти США

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Администрация США столкнулась с неожиданной тактикой Тегерана, который, вопреки прогнозам, продемонстрировал готовность к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке, пишет портал Axios. По его информации, в Вашингтоне признали, что действия иранских военных превзошли ожидания американских стратегов по степени интенсивности.

Согласно данным журналистов, иранская сторона в последние дни перешла к крайне «агрессивным действиям». Один из собеседников издания уточнил, что атака на базу США в Иордании не стала единичным эпизодом: за ней последовали дополнительные удары по американским силам, дислоцированным в регионе.

При этом в Пентагоне обратили внимание на то, что данные операции носили системный характер. Это свидетельствует о сознательном курсе Тегерана на обострение.

Внутри американской администрации сейчас обсуждаются ответные меры. По информации Axios, в числе приоритетных вариантов рассматриваются точечные удары по иранским энергетическим объектам.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич сообщил Пентагону о нехватке военно-морских сил для защиты Израиля от возможных ракетных ударов Ирана. Генерал направил руководству военного ведомства письменное уведомление.

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