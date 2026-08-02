Новые атаки Ирана на американские авиабазы вызвали шок в США

Администрация США столкнулась с неожиданной тактикой Тегерана, который, вопреки прогнозам, продемонстрировал готовность к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке, пишет портал Axios. По его информации, в Вашингтоне признали, что действия иранских военных превзошли ожидания американских стратегов по степени интенсивности.
Согласно данным журналистов, иранская сторона в последние дни перешла к крайне «агрессивным действиям». Один из собеседников издания уточнил, что атака на базу США в Иордании не стала единичным эпизодом: за ней последовали дополнительные удары по американским силам, дислоцированным в регионе.
При этом в Пентагоне обратили внимание на то, что данные операции носили системный характер. Это свидетельствует о сознательном курсе Тегерана на обострение.
Внутри американской администрации сейчас обсуждаются ответные меры. По информации Axios, в числе приоритетных вариантов рассматриваются точечные удары по иранским энергетическим объектам.
Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич сообщил Пентагону о нехватке военно-морских сил для защиты Израиля от возможных ракетных ударов Ирана. Генерал направил руководству военного ведомства письменное уведомление.