Посольства США на Ближнем Востоке сделали тревожное заявление Посольства США на Ближнем Востоке предупредили американцев о возможной эскалации

Посольства Соединенных Штатов в Израиле и ряде арабских стран предупредили американцев о возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе дипломатической комиссии в Израиле. Отмечается, что граждан США призвали как можно скорее рассмотреть возможность отъезда из региона.

Ввиду повышенной напряженности на Ближнем Востоке обстановка в плане безопасности остается сложной с потенциалом непредвиденной эскалации. Американцам в регионе следует рассмотреть возможность отъезда или быть готовыми уехать в случае эскалации, — сказано в заявлении.

Аналогичные призывы с отъездом появились на сайтах посольств США в Иордании, Омане, Катаре, Бахрейне, Саудовской Аравии и Кувейте. Кроме того, американцев призвали пересмотреть планы иных поездок через этот регион.

Ранее стало известно, что Пентагон планирует восстановить в должности сотрудников, занимавшихся защитой мирных жителей от последствий боевых действий. Поводом послужил авиаудар по школе в иранском Минабе в первый день военной кампании США и Израиля против Ирана.