Командование НАТО пожаловалось Пентагону на нехватку сил для защиты Израиля WP: генерал США заявил о нехватке сил для защиты Израиля от ракет Ирана

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич сообщил Пентагону о нехватке военно-морских сил для защиты Израиля от возможных ракетных ударов Ирана, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, генерал направил руководству военного ведомства письменное уведомление.

Гринкевич, который также возглавляет Европейское командование ВС США, заявил, что без дополнительного эсминца ему придется выбирать между защитой территории США и поддержкой обороны Израиля. Американские корабли в восточной части Средиземного моря ранее использовались для перехвата ракет, выпущенных Ираном и йеменскими хуситами.

По данным газеты, на 31 июля два американских эсминца находились в Средиземном море, еще три находятся на базе в испанской Роте. В Аравийском море США располагали 11 эсминцами, а еще один корабль находился в Красном море.

Ранее посольства США в Израиле и ряде арабских стран предупредили американцев о возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Граждан США призвали в ближайшее время рассмотреть возможность отъезда из региона.