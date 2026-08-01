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01 августа 2026 в 11:25

США решили окончательно отстраниться от помощи Украине

Politico: США откажутся от главенствующей роли в Группе содействия Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенные Штаты откажутся от главенствующего положения в Группе содействия Украине в области безопасности, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, американское военное ведомство сложит с себя функции лидера в командовании, базирующемся в Германии и координирующем поставки вооружений Киеву.

Уточняется, что управление Группой передадут иному государству из состава НАТО. Предполагается, что такая ротация растянется ориентировочно на год, однако взаимодействие с украинской стороной сохранится в полном объеме.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Вашингтон вовлечен в процесс украинского урегулирования исключительно исходя из своих интересов. Дипломат подчеркнул, что для американской стороны приоритетом выступает утверждение положения гегемона и удержание контроля над обстановкой.

Кроме того, журналист Андреас Рюеш сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится вовлечь Киев в противостояние между Вашингтоном и Тегераном. По утверждению обозревателя, таким образом политик рассчитывает вновь привлечь внимание американского президента Дональда Трампа к ситуации на Украине.

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Украина
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