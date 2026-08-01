Подростки на питбайке выехали на встречку и врезались в «Ниву» В Красноярском крае двое подростков попали в больницу после ДТП на питбайке

Два 15-летних подростка врезались в автомобиль «Нива» на питбайке Enduro в поселке Курагино Красноярского края, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. Несовершеннолетние были госпитализированы. По предварительной версии, они выехали на встречную полосу, где столкнулись с ВАЗом, после чего мотоцикл отбросило в кювет, и он перевернулся.

Уточняется, что оба парня находились в мотошлемах, но другой защитной экипировки на них не было. Разрешение на управление питбайком школьнику дал его отец, из-за чего родителю уже вынесено административное взыскание. Вскоре будет составлен еще один протокол — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее в Красноярском крае водитель мотоцикла RACER наехал на девочку, которая находилась на дороге без взрослых. После аварии молодой человек покинул место происшествия. Пострадавшую доставили в больницу.

Кроме того, в Красноярском крае впервые возбудили уголовное дело в отношении родителя за покупку питбайка для ребенка. Мотоцикл подарили 13-летнему подростку из Атаманово, который позже попал в аварию во время поездки с 15-летним другом. Пассажир был без шлема и получил травмы.