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01 августа 2026 в 12:03

Подростки на питбайке выехали на встречку и врезались в «Ниву»

В Красноярском крае двое подростков попали в больницу после ДТП на питбайке

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Два 15-летних подростка врезались в автомобиль «Нива» на питбайке Enduro в поселке Курагино Красноярского края, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. Несовершеннолетние были госпитализированы. По предварительной версии, они выехали на встречную полосу, где столкнулись с ВАЗом, после чего мотоцикл отбросило в кювет, и он перевернулся.

Уточняется, что оба парня находились в мотошлемах, но другой защитной экипировки на них не было. Разрешение на управление питбайком школьнику дал его отец, из-за чего родителю уже вынесено административное взыскание. Вскоре будет составлен еще один протокол — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее в Красноярском крае водитель мотоцикла RACER наехал на девочку, которая находилась на дороге без взрослых. После аварии молодой человек покинул место происшествия. Пострадавшую доставили в больницу.

Кроме того, в Красноярском крае впервые возбудили уголовное дело в отношении родителя за покупку питбайка для ребенка. Мотоцикл подарили 13-летнему подростку из Атаманово, который позже попал в аварию во время поездки с 15-летним другом. Пассажир был без шлема и получил травмы.

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