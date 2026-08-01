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01 августа 2026 в 10:08

Два мотоцикла на полном ходу влетели в грузовик в Новосибирске

Смертельное ДТП с грузовиком и двумя мотоциклами произошло в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Новосибирске грузовик столкнулся с двумя мотоциклами, оба водителя погибли на месте, пассажирка одного из них госпитализирована, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области. Авария произошла на Бердском шоссе, мотоциклы BMW двигались во встречном направлении и не успели избежать удара.

На Бердском шоссе водитель грузового автомобиля Shacman при развороте совершил столкновение с двумя мотоциклами BMW, двигающимися во встречном направлении. В результате ДТП водители обоих мотоциклов скончались на месте. Пассажирка мотоцикла бригадой скорой медицинской помощи доставлена в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Ранее Госавтоинспекция Ростовской области сообщила, что в ДТП на трассе пострадали водитель и три пассажира Ford Transit. Авария случилась на встречной полосе во время маневра обгона другого автомобиля.

Кроме того, в подмосковном Чеховском округе 30 июля произошло смертельное ДТП. Около 22:00 у деревни Еськино легковой автомобиль Volkswagen съехал с дороги, столкнулся с деревом и воспламенился. По предварительной версии, водитель потерял управление. Мужчина погиб в огне, его личность пока не установлена.

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