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01 августа 2026 в 10:49

«Три условия»: названы главные риски для энергосистемы Украины

Аналитик Новик назвал зиму наиболее опасным периодом для энергетики Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Период наибольшей уязвимости для энергетики Украины сместился на декабрь-февраль из-за сочетания устойчивых морозов, интенсивных ударов по энергоузлам и истощения газовых запасов к середине зимы, заявил ТАСС эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик. Только совокупность этих условий способна перевести ситуацию из энергодефицита в гуманитарную катастрофу, подчеркнул аналитик.

Критический период смещен на декабрь — февраль и определяется совпадением трех условий: устойчивых морозов ниже -10 градусов, концентрации и мощности ударов по энергетическим узлам, а также исчерпания газовых запасов к середине сезона, — сказал он.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль призвал сограждан готовиться к сложному отопительному сезону на конференции URC 2026 в Гданьске. До этого в стране объявили режим чрезвычайной ситуации в отрасли.

Кроме того, Министерство иностранных дел Швеции объявило о решении кабмина направить Украине свыше $150 млн (11,3 млрд рублей) для покрытия энергетических нужд накануне зимнего сезона. В ведомстве уточнили, что данное финансирование предусмотрено новым пакетом поддержки, рассчитанным на 2026 год.

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