«Рада, что вернусь в Россию»: известная дирижер выступит в Новосибирске Дирижер Беатриче Венеци осенью выступит с «Травиатой» в Новосибирске

Одна из первых женщин-дирижеров Италии Беатриче Венеци заявила, что осенью приедет в Россию, где будет дирижировать оперой Джузеппе Верди «Травиата». По ее словам, которые передает AdnKronos, она рада возвращению в страну и считает Новосибирск одним из наиболее интересных культурных центров.

Рада сообщить, что вернусь в Россию, в очень необычный артистический контекст в Новосибирске, который называют новой культурной столицей страны, — сказала она.

Дирижер также сообщила, что начала изучать русский язык. По ее словам, знание языка помогает глубже понять культуру страны и наладить контакт с людьми, с которыми приходится работать.

Венеци активно выступает на международной сцене и в 2022 году участвовала в концерте в Букингемском дворце, посвященном 70-летию восшествия на престол королевы Елизаветы II. Общественное внимание к дирижеру также привлекают дискуссии вокруг положения женщин в музыкальной индустрии и ее политических взглядов.

Ранее СМИ сообщали, что певица Алла Пугачева не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время. Предполагалось, что этим летом Примадонна может дать первый за долгое время концерт в Москве, однако ее визит на родину не состоялся.