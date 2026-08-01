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01 августа 2026 в 12:44

Стало известно, почему синхронисткам из РФ отказали выступить под Rammstein

Тренер Данченко: группа Rammstein запретила выступать под свою песню

Спортсменки сборной России выступают в произвольной программе групповых соревнований по синхронному плаванию Спортсменки сборной России выступают в произвольной программе групповых соревнований по синхронному плаванию Фото: Александр Вильф /РИА Новости
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Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко заявила в интервью ТАСС, что немецкая группа Rammstein запретила использование своей песни Du Hast на всех турнирах, поэтому спортсменкам из РФ пришлось поменять музыку для выступления на чемпионате Европы. Накануне Майя Дорошко и Елизавета Минаева заняли второе место в технической программе дуэтов.

Очень хотели под Rammstein сделать программу. Не сказать, что это скомкало. Мы взяли эту программу и еще три раза переставляли. А перед Европой сделали серединку медленной. Это абсолютно нормальная практика, наилучший вариант из того, что есть. Да, совершенно другую музыку брать было сложнее, мы бы не успели к Европе. А какую-то основу поменять — вполне по силам. Возможно, что Rammstein появится на других турнирах? Эта музыка запрещена. Этот трек запрещен, они поставили сами запрет по всему миру на использование трека, — заявила Данченко.

Европейское первенство по водным видам спорта проходит с 31 июля по 16 августа в Париже. В субботу, 1 августа, синхронистки представят произвольную программу.

Ранее российский саблист Павел Граудынь занял первое место на чемпионате мира по фехтованию. Он победил в финале представителя Республики Корея До Кен Дона. Соревнования проходят в Гонконге.

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