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01 августа 2026 в 00:06

Российские синхронистки феерично отличились на чемпионате Европы

Синхронистки Дорошко и Минаева взяли серебро ЧЕ в технической программе дуэтов

Фото: Nikola Novakovic/Global Look Press
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Российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебряные медали чемпионата Европы по водным видам спорта в технической программе. Соревнования проходят в Париже.

Россиянки набрали 302,9950 балла, уступив лишь сестрам Александри из Греции (311,4308). Бронза досталась британкам Кейт Шортман и Изабель Торп (297,9108).

Эта медаль стала первой для российских синхронисток на турнире. Они выступают в нейтральном статусе и участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Чемпионат завершится 16 августа.

До этого российский саблист Павел Граудынь занял первое место на чемпионате мира по фехтованию. Он победил в финале представителя Республики Корея До Кен Дона. Соревнования проходят в Гонконге. Россиянин победил оппонента со счетом 15:7. Это первая медаль российской сборной на международных турнирах после возвращения флага и гимна.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал недопуск российских хоккеистов на чемпионат мира 2027 года откровенной русофобией и хамством. В разговоре с Metaratings он указал на странность официальной формулировки решения, в которой говорится о вопросах безопасности и целостности соревнований.

Спорт
синхронное плавание
Чемпионат Европы
медали
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