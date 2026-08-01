Раскрыто условие, при котором Лерчек может получить реальный срок Адвокат Аргановский: в случае неуплаты штрафа Лерчек может попасть в колонию

Реальный срок лишения свободы может грозить блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) в случае невыплаты штрафа, пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аргановский. По словам эксперта, такое возможно, если она не погасит сумму взыскания, превышающую 763,5 млн рублей.

Для условно осужденного может быть поставлен вопрос перед судом о замене условного осуждения на реальное лишение свободы, если он уклоняется от возложенных на него обязанностей, в частности от возмещения вреда, причиненного преступлением, — сказал Аргановский.

Ранее участник процесса заявил, что Гагаринский суд Москвы признал Лерчек виновной в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов. Ее приговорили к пяти годам условного срока и штрафу в размере свыше 700 млн рублей.

До этого адвокат Людмила Айвар предположила, что суд рассматривал дело Лерчек в интенсивном режиме из соблюдения принципа разумных сроков уголовного судопроизводства. Она добавила, что этот принцип защищает права не только подсудимых, но и потерпевших.