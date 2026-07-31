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31 июля 2026 в 17:22

«Хорошие новости»: адвокат ответил, дадут ли Лерчек условный срок

Адвокат Бенхин: Лерчек точно не сядет в тюрьму

Валерия Чекалина (Лерчек) Валерия Чекалина (Лерчек) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) точно не сядет в тюрьму, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. Так он прокомментировал запрос прокуратуры дать блогерше шесть лет условного срока. Адвокат предположил, что может состояться апелляция, благодаря которой условный срок снизят.

Хорошие новости для Лерчек и для ее поклонников: она точно не сядет в тюрьму, срок будет условный. Практически исключено, чтобы суд дал реальный срок, если прокуратура запрашивает условный. Такого априори не бывает. Как правило, судья дает даже меньше, чем запрашивает прокуратура. Вероятнее всего, Лерчек дадут пять лет условно, потом будет апелляция в вышестоящую инстанцию, и там срок понизят до четырех или четырех с половиной лет. Я даю именно такой прогноз, — сказал Бенхин.

Он отметил неопределенность в деле Лерчек — блогерше предстоит выплатить большой штраф. По словам адвоката, у нее явно нет 1,2 млрд, чтобы рассчитаться, ведь все имущество заложено или продано.

Ранее адвокат Людмила Айвар предположила, что суд рассматривает дело Лерчек в интенсивном режиме из соблюдения принципа разумных сроков уголовного судопроизводства. Этот принцип защищает права не только подсудимых, но и потерпевших. Суд также может исходить из того, что состояние здоровья Чекалиной позволяет рассматривать ее уголовное дело.

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Юлия Барышникова
Ю. Барышникова
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