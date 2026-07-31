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31 июля 2026 в 17:43

Следком наградил женщину, спасшую выпавшего из окна мальчика

Пенсионерку из Калининграда наградили за спасение выпавшего из окна ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Жительницу Калининграда, которая 30 июля спасла двухлетнего мальчика, выпавшего с четвертого этажа на улице Тургенева, наградили во время церемонии празднования Дня сотрудника органов следствия, сообщает корреспондент ТАСС. Уточняется, что 71-летняя женщина получила травму ключицы, лопатки, грудины и одного ребра.

За проявленное мужество и самоотверженность при спасении ребенка благодарность руководителя СУ СКР по Калининградской области и памятный подарок вручается Галине Федоровне Долгалевой, — сказал ведущий церемонии.

Ранее прохожие в Кирове спасли четырехлетнего мальчика, выпавшего из окна. По информации МВД, инцидент случился в микрорайоне Радужный. Очевидцы поймали малыша с помощью растянутого одеяла. Прибывшие на место ЧП медики не зафиксировали у ребенка травм и повреждений.

До этого в Краснооктябрьском районе Волгограда 10-летний мальчик скончался после падения с высоты восьмого этажа. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку обстоятельств инцидента.

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