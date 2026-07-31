Стали известны новые детали убийства россиянки в Белграде Российское посольство запросило данные по убийству россиянки в Сербии

Посольство России в Белграде запросило у компетентных ведомств Сербии информацию об убийстве 28-летней россиянки Людмилы Турковой, сообщает ТАСС. Родственникам погибшей оказывается необходимая консульская помощь.

Посольством оперативно направлены обращения в МИД и МВД Сербии. Ожидаем обратную информацию со стороны компетентных ведомств. МВД Сербии находится в прямом контакте с близкими Людмилы Турковой. Посольство продолжает оказывать им необходимую консульскую помощь, — сообщили в российском посольстве.

Ранее сербские правоохранители сообщили о задержании гражданина Турции, которого подозревают в убийстве россиянки. Его поймали в аэропорту Белграда при попытке покинуть страну. Тело женщины обнаружили в чемодане в канале в районе Падинска-Скела.

До этого сообщалось, что в Красноярске в овраге обнаружили останки неизвестного человека. Находку сделали в районе, где зимой проходили поиски пропавшей 20-летней студентки Екатерины Килиной. Тогда проведение поисковой операции осложнялось из-за глубокого снежного покрова.