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31 июля 2026 в 18:23

Стали известны новые детали убийства россиянки в Белграде

Российское посольство запросило данные по убийству россиянки в Сербии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Посольство России в Белграде запросило у компетентных ведомств Сербии информацию об убийстве 28-летней россиянки Людмилы Турковой, сообщает ТАСС. Родственникам погибшей оказывается необходимая консульская помощь.

Посольством оперативно направлены обращения в МИД и МВД Сербии. Ожидаем обратную информацию со стороны компетентных ведомств. МВД Сербии находится в прямом контакте с близкими Людмилы Турковой. Посольство продолжает оказывать им необходимую консульскую помощь, — сообщили в российском посольстве.

Ранее сербские правоохранители сообщили о задержании гражданина Турции, которого подозревают в убийстве россиянки. Его поймали в аэропорту Белграда при попытке покинуть страну. Тело женщины обнаружили в чемодане в канале в районе Падинска-Скела.

До этого сообщалось, что в Красноярске в овраге обнаружили останки неизвестного человека. Находку сделали в районе, где зимой проходили поиски пропавшей 20-летней студентки Екатерины Килиной. Тогда проведение поисковой операции осложнялось из-за глубокого снежного покрова.

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