Стрельба по автомобилю в КЧР обернулась кровавой трагедией Житель Карачаево-Черкесии погиб в результате стрельбы по автомобилю

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате стрельбы по автомобилю в городе Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии, сообщили в управлении Следственного комитета России по республике. В отношении трех подозреваемых возбудили уголовные дела.

В отношении трех местных жителей возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконного оборота оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступление было совершено на фоне ранее возникшего конфликта. На одном из автомобилей фигуранты несколько раз прицельно выстрелили из огнестрельного оружия в другую машину, в которой находились три человека. В результате один из них погиб, двое были доставлены в больницу с различными повреждениями.

Правоохранительные органы уже задержали одного из фигурантов. Двое других обвиняемых были объявлены в федеральный розыск, их поиски продолжаются.

Ранее двух 11-летних подростков обстреляли из пневматического пистолета у заброшенной гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге. По информации прокуратуры, перед нападением дети катались на велосипедах.