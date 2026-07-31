Суд продлил домашний арест школьнику с игрушечным автоматом из Уфы Суд Уфы продлил домашний арест школьнику по делу о стрельбе в гимназии

Советский районный суд Уфы продлил домашний арест школьнику, который в феврале устроил стрельбу в гимназии № 16, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. Утром 3 февраля девятиклассник выстрелил пластиковыми пулями из игрушечного автомата в сторону учителя и трех одноклассников, после чего взорвал петарду. При нем также был небольшой нож.

Советский районный суд продлил меру пресечения подростку до 3 сентября, — отмечается в сообщении.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Подростку ранее избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель открыл стрельбу по автомобилю скорой помощи после конфликта с медиками. По словам свидетеля, водитель черного Chevrolet Lacetti не смог разъехаться с машиной врачей, после чего вышел из автомобиля и начал конфликтовать с сотрудниками скорой помощи. Очевидец утверждает, что мужчина пытался попасть внутрь машины медиков и повредил припаркованный рядом автомобиль.