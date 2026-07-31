Исполнитель хита Gelato al cioccolato, итальянский певец Пупо 30 июля выступил в Зеленом театре ВДНХ в Москве и заявил, что чувствует себя в России как дома. Один из зрителей подарил ему портрет Александра Пушкина, артист отметил, что знает российского классика, пишут «Известия».

Я сделал свой выбор — в этот сложный момент быть в России. Впервые я приехал в Россию в 1979 году. Я был ребенком. Многие из вас тогда еще не родились. А я уже тогда был влюблен в вашу страну. Я решил приехать сюда без оркестра, с гитарой, потому что сегодня я у себя дома. Итальянцы любят русских. Не верьте тем, кто говорит обратное, — сказал Пупо.

Ранее первое полное издание романа в стихах «Евгений Онегин» Пушкина было выставлено на торги с начальной стоимостью 1,8 млн рублей. Книга вышла в свет в конце марта 1833 года у издателя Александра Смирдина. Она выполнена в переплете, характерном для своей эпохи, не содержит предисловий, однако включает фрагменты «Путешествия Онегина».

До этого представитель МИД России Мария Захарова строками из стихотворения Пушкина отреагировала на просьбу послов Великобритании, Франции и Германии принять их в Министерстве иностранных дел. Она напомнила, что несколькими годами ранее эти дипломаты отказались встречаться с главой ведомства Сергеем Лавровым.