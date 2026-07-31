Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 12:40

Итальянский певец Пупо выступил в Москве и получил портрет Пушкина

Пупо Пупо Фото: IMAGO/STAR-MEDIA/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Исполнитель хита Gelato al cioccolato, итальянский певец Пупо 30 июля выступил в Зеленом театре ВДНХ в Москве и заявил, что чувствует себя в России как дома. Один из зрителей подарил ему портрет Александра Пушкина, артист отметил, что знает российского классика, пишут «Известия».

Я сделал свой выбор — в этот сложный момент быть в России. Впервые я приехал в Россию в 1979 году. Я был ребенком. Многие из вас тогда еще не родились. А я уже тогда был влюблен в вашу страну. Я решил приехать сюда без оркестра, с гитарой, потому что сегодня я у себя дома. Итальянцы любят русских. Не верьте тем, кто говорит обратное, — сказал Пупо.

Ранее первое полное издание романа в стихах «Евгений Онегин» Пушкина было выставлено на торги с начальной стоимостью 1,8 млн рублей. Книга вышла в свет в конце марта 1833 года у издателя Александра Смирдина. Она выполнена в переплете, характерном для своей эпохи, не содержит предисловий, однако включает фрагменты «Путешествия Онегина».

До этого представитель МИД России Мария Захарова строками из стихотворения Пушкина отреагировала на просьбу послов Великобритании, Франции и Германии принять их в Министерстве иностранных дел. Она напомнила, что несколькими годами ранее эти дипломаты отказались встречаться с главой ведомства Сергеем Лавровым.

Читайте также
Бортко отверг обвинения Украины, сравнив их с «прошлогодним снегом»
Культура
Бортко отверг обвинения Украины, сравнив их с «прошлогодним снегом»
Раскрыто имя ведущего кандидата в худруки «Электротеатра Станиславский»
Культура
Раскрыто имя ведущего кандидата в худруки «Электротеатра Станиславский»
Готовлю настоящие пожарские котлеты по старинному рецепту: сочные внутри, с хрустящей хлебной корочкой — вкус, проверенный временем
Общество
Готовлю настоящие пожарские котлеты по старинному рецепту: сочные внутри, с хрустящей хлебной корочкой — вкус, проверенный временем
Пашинян прочитал «Евгения Онегина» в оригинале
Страны СНГ
Пашинян прочитал «Евгения Онегина» в оригинале
Стали известны результаты теста на наркотики у известного турецкого певца
Мир
Стали известны результаты теста на наркотики у известного турецкого певца
Культура
Александр Пушкин
певцы
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор мужчине, который стрелял по детям на площадке
Психолог объяснила, в чем основная польза звукотерапии
Медведчук оценил итоги визита Зеленского в США
В Петербурге откроют еще одно здание Кунсткамеры
В РЖД раскрыли финансовое положение компании
Путин выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Едешко
Кинолог назвал неочевидные причины постоянного вылизывания у собак
Погода в Москве в субботу, 1 августа: слабый ветер, жара до +29 и Солнце
В ДНР рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ на автобус
Врач ответил, как отличить тепловой удар от отравления
Путин встретился с главой РЖД
Лукашенко подарили большую скульптуру коровы
В Прикамье убрали незаконную свалку на территории памятника природы
Силовики задержали под Белгородом вооруженных до зубов сотрудников ЧОП
В Перми вынесли приговор юноше по делу о подготовке теракта
Адвокат Дурова ответил на вопрос о расследовании дела во Франции
Европейские политики начали «прятаться» от Трампа из-за Ирана
Россиянам рассказали, какие машины нужно тщательнее проверять при покупке
Лифт рухнул на рабочего в Москве
ВСУ атаковали пассажирский автобус в ДНР
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.