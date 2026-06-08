Раскрыто, во сколько оценили уникальное издание Пушкина Первое полное издание «Евгения Онегина» выставили на торги за 1,8 млн рублей

Первое полное издание романа в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина выставили на торги с начальной стоимостью 1,8 млн рублей, сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд». Книга вышла в свет в конце марта 1833 года у издателя Александра Смирдина.

Начальная ставка на предстоящих торгах оценивается в 1,8 млн рублей, — говорится в сообщении.

Издание выполнено в переплете, характерном для той эпохи, и не включает предисловий, однако в нем присутствуют фрагменты «Путешествия Онегина».

Одновременно на аукционе представят единственное отдельное издание стихотворения Владимира Маяковского «История Власа, лентяя и лоботряса». Лот украшен иллюстрациями Наталии Ушаковой, на которых изображены родители главного героя, прототипами которых стали Михаил Булгаков и его супруга Любовь Белозерская. Стоимость раритета оценили в 700 тыс. рублей.

Ранее первое издание романа Джоан К. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», которое в 1997 году стоило £4,99 (примерно $13), было продано в Англии за £17 тыс. (около $23 тыс.). Экземпляр в мягком переплете принадлежал книжному рецензенту Катрине Макникол из Эдинбурга. Книга в упаковке пролежала на чердаке почти 30 лет, пока женщина не решила избавиться от накопленных вещей.