Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 11:22

Раскрыто имя ведущего кандидата в худруки «Электротеатра Станиславский»

ТАСС: худруком «Электротеатра Станиславский» может стать Нина Чусова

Нина Чусова Нина Чусова Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В московском «Электротеатре Станиславский» готовится смена художественного руководителя, наиболее вероятным преемником называют режиссера Нину Чусову, сообщил ТАСС источник. По данным собеседника агентства, ее кандидатура считается одной из наиболее подходящих для руководства театром.

Очень вероятно, что «Электротеатр Станиславский» возглавит Нина Чусова. Сейчас ее кандидатура считается одной из наиболее подходящих, — сказала собеседница агентства.

Решение о назначении нового художественного руководителя в департаменте культуры планируется принять до начала сезона 2026/2027. Театр остается без творческого лидера с 2025 года. Прежний руководитель Борис Юхананов, возглавлявший учреждение с 2013 года, скончался 5 августа 2025 года в возрасте 67 лет от сердечной недостаточности. На официальном сайте театра в графе «художественный руководитель» по-прежнему указано имя Юхананова.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни бывший директор Санкт-Петербургского Большого театра кукол Александр Калинин. Экс-руководителю БТК было 76 лет. Причины смерти не раскрываются.

Культура
театры
артисты
худрук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт объяснил отказ Boeing помогать Киеву
«Фейковая история»: американист о скандале с передачей Patriot Украине
Подростки устроили расправу над школьником из-за комментария в соцсети
Стали известные последствия ударов ВС России по Украине за неделю
Раскрыто, почему Трамп передумал давать Киеву лицензии на Patriot
Женщина погибла при ночной атаке ВСУ на Волгоград
Во Франции задержали несколько сотен человек по делу о лесных пожарах
Эксперт назвал главные критерии выбора счетчика воды
Суд перенес дату рассмотрения иска Долиной к мошенникам
На Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции по заданию кураторов
Троих подростков на сапбордах унесло в открытое море в Туапсе
Харьковская область стала ближе к полному освобождению от ВСУ
Стало известно, в каком виде манго опаснее кока-колы
Суд продлил домашний арест школьнику с игрушечным автоматом из Уфы
Невролог предостерегла от постоянного сна на диване
В Госдуме ответили, могут ли устные экзамены полностью заменить ЕГЭ
Назвали педофилом и всадили нож: под Владимиром судят юных неонацистов
Рост уровня воды в Туре замедлился
В Венгрии предупредили о полной остановке АЭС «Пакш»
Культовый американский писатель указал дату мировой катастрофы
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.