Раскрыто имя ведущего кандидата в худруки «Электротеатра Станиславский» ТАСС: худруком «Электротеатра Станиславский» может стать Нина Чусова

В московском «Электротеатре Станиславский» готовится смена художественного руководителя, наиболее вероятным преемником называют режиссера Нину Чусову, сообщил ТАСС источник. По данным собеседника агентства, ее кандидатура считается одной из наиболее подходящих для руководства театром.

Очень вероятно, что «Электротеатр Станиславский» возглавит Нина Чусова. Сейчас ее кандидатура считается одной из наиболее подходящих, — сказала собеседница агентства.

Решение о назначении нового художественного руководителя в департаменте культуры планируется принять до начала сезона 2026/2027. Театр остается без творческого лидера с 2025 года. Прежний руководитель Борис Юхананов, возглавлявший учреждение с 2013 года, скончался 5 августа 2025 года в возрасте 67 лет от сердечной недостаточности. На официальном сайте театра в графе «художественный руководитель» по-прежнему указано имя Юхананова.

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