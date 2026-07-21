«Был исследователем жизни»: Розанова трогательно высказалась о Поднозове

Ушедший из жизни актер Дмитрий Поднозов внимательно исследовал каждого из своих персонажей, заявила NEWS.ru актриса театра и кино Ирина Розанова. По ее словам, сооснователь петербургского театра «Особняк» был настоящим профессионалом, каких встретишь нечасто.

Я знала, что Дима болеет, это не было новостью для меня. Он был, конечно, невероятным. Все меньше и меньше мне нравятся слова «талант» или «великий», потому что они стали затасканными. Дима был исследователем жизни и профессии: к каждому персонажу он подходил и изучал его, разбирал до косточек. Конечно, он был не просто артистом. Мы снимались вместе, и его точность разбора образа была на невероятном уровне. Такие профессионалы редко встречаются. Светлая ему память, — поделилась Розанова.

Ранее в петербургском драматическом театре «Особняк» сообщили, что Поднозов ушел из жизни в 64 года, находясь в реанимации. В декабре 2025 года у актера обнаружили рак легких, который впоследствии дал метастазы в головной мозг.