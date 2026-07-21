Стало известно о смерти звезды сериалов «Мажор» и «Тайны следствия»

Актер Дмитрий Поднозов скончался на 65-м году жизни, сообщили в пресс-службе петербургского драматического театра «Особняк». В декабре 2025 года у артиста диагностировали рак легких с метастазами в мозг.

Вчера не стало Дмитрия Поднозова. Нашего друга, наставника, коллеги, нашей семьи. Художественного руководителя театра. В последние полгода Дмитрий боролся с онкологией. Это был очень тяжелый путь, но он держался и оставался сильным до самого конца , — сказано в некрологе.

Актер родился 17 декабря 1961 года в Петербурге. Он проходил обучение в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Поднозов получил известность благодаря ролям в сериалах и фильмах «Мажор», «Тайны следствия», «Чернобыль», «Консультант» и «Пророк. История Александра Пушкина». В 1989 году он стал одним из сооснователей Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк».

Ранее его сын Владимир Поднозов подтвердил, что отец находится в реанимации. Диагноз артиста подтвердил актер Сергей Жигунов. В декабре 2025 года он сообщил, что события развиваются стремительно, поэтому не до конца понятно, какое именно лечение будет проводиться.