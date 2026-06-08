Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 15:40

Раскрыты детали состояния звезды «Мажора»

Сын Поднозова заявил, что отец находится в реанимации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский артист Дмитрий Поднозов, снимавшийся в популярных телепроектах «Мажор» и «Тайны следствия», до сих пор пребывает в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС его сын Владимир. По словам родственника, состояние пациента оценивается как стабильное.

Состояние пока стабильно, без изменений. Он находится в реанимации, — сказал Владимир.

Поднозов был госпитализирован в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии, сообщила его супруга Алиса Олейник 7 июня. Жена актера уточнила, что у артиста диагностировано онкологическое заболевание.

Ранее появилась информация, что народному артисту Сергею Гармашу из-за обострившегося гастрита пришлось исключить из рациона спиртное и кондитерские изделия. Сообщалось, что исполнителя роли в фильме «Чебурашка» якобы срочно доставили в больницу с предварительным диагнозом «кровотечение в желудочно-кишечном тракте».

Позже Гармаш опроверг публикации в СМИ, касающиеся якобы резкого ухудшения его здоровья. Актер назвал «абсолютной ерундой» слухи о своей экстренной госпитализации по причине воспаления слизистой желудка.

Шоу-бизнес
Россия
актеры
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве прошел митинг с требованием как можно скорее найти пропавших солдат
Россиянина посадили за комментарии в интернете
Мишустин анонсировал новые меры поддержки больных диабетом
Мендель указала на последний шанс для окончания конфликта на Украине
Пассажирка эвакуированного поезда в Крыму раскрыла детали спасения
Украинец отправил боеприпасы по почте и поплатился
Стилист рассказала о неочевидной ошибке в женских летних образах
Стало известно, когда решится судьба иска ЦБ России на 18,2 трлн рублей
Власти ОАЭ потребовали с российского трейдера оплату гигантского штрафа
Иран прекратил военную операцию против Израиля
Россиянам напомнили о важности физической активности для здоровья
«Не побираться ли?»: Губерниев объяснил, почему многие фигуристы идут на ТВ
Россиянам рассказали, снизится ли зарплата из-за выходного 12 июня
Взрыв на заправочной станции привел к жуткой трагедии
Андреева выиграла «Ролан Гаррос»: личная жизнь, связь с Питтом и Шараповой
«Реал» потребовал лишить «Барселону» 23 титулов
Остановленный в Керчи из-за атаки БПЛА поезд отправился в Москву
Ущерб более триллиона: как «схема Долиной» ударила по России, сколько жертв
Врач дал советы, как снять резкую боль в спине после работы на грядках
Девочки-подростки не раскаялись после того, как сбили семилетнего ребенка
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.