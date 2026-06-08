Раскрыты детали состояния звезды «Мажора»

Российский артист Дмитрий Поднозов, снимавшийся в популярных телепроектах «Мажор» и «Тайны следствия», до сих пор пребывает в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС его сын Владимир. По словам родственника, состояние пациента оценивается как стабильное.

Состояние пока стабильно, без изменений. Он находится в реанимации, — сказал Владимир.

Поднозов был госпитализирован в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии, сообщила его супруга Алиса Олейник 7 июня. Жена актера уточнила, что у артиста диагностировано онкологическое заболевание.

Ранее появилась информация, что народному артисту Сергею Гармашу из-за обострившегося гастрита пришлось исключить из рациона спиртное и кондитерские изделия. Сообщалось, что исполнителя роли в фильме «Чебурашка» якобы срочно доставили в больницу с предварительным диагнозом «кровотечение в желудочно-кишечном тракте».

Позже Гармаш опроверг публикации в СМИ, касающиеся якобы резкого ухудшения его здоровья. Актер назвал «абсолютной ерундой» слухи о своей экстренной госпитализации по причине воспаления слизистой желудка.