«Абсолютная утка»: Гармаш не сдержался из-за слухов о здоровье Гармаш опроверг слухи об ухудшении самочувствия из-за обострения гастрита

Народный артист России Сергей Гармаш в беседе с ТАСС опроверг сообщения средств массовой информации об ухудшении его самочувствия. Он подчеркнул, что слухи о его госпитализации из-за обострения гастрита — «чепуха полная».

Это чепуха полная, абсолютная утка, — заявил артист.

Ранее появилась информация, что Гармашу запретили пить алкоголь и есть сладкое из‑за обострения гастрита. Источники утверждали, что артиста якобы экстренно госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.

До этого художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко опроверг слухи, что ему потребовалась помощь врачей из-за боли в сердце. Он добавил, что находится на рабочем месте и здоров.

Также появилась информация, что звезде сериала «Солдаты» Алексею Маклакову потребовалась экстренная госпитализация. Как утверждают источники, у актера начались сильные боли в животе, его увезли в больницу с острым панкреатитом.